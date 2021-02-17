الصين تسجيل 7 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 7 إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89795 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وأوضحت اللجنة، أن الحالات الـ7 الوافدة من الخارج سجلت بواقع 6 في قوانغدونغ، وواحدة في سيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4892 حالة، غادر منها 4669 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة، أن 55 شخصا غادروا المستشفيات أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 84602 شخص، وأن 8577 كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة، إلى أنه سجلت أمس 6 حالات جديدة بدون أعراض، جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 363 حالة، منها 282 وافدة من الخارج.