حالة الطقس اليوم.. شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على 5 محافظات

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون طقس اليوم الاثنين معتدلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئاً على جنوب سيناء مع رياح نشطة، ومعتدلاً على شمال الصعيد، ودافئاً على جنوبه.

طقس شديد البرودة ليلًا

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، سيكون الطقس شديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وبارداً على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

فرص سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّ هناك فرصاً لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى توقع أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من الإسكندرية، ومطروح، والسلوم، على فترات متقطعة، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، والإعلامية دينا شرف، عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 19 والصغرى 9.

- الإسكندرية: العظمى 17 والصغرى 10.

- مرسى مطروح: العظمى 17 والصغرى 10.

- سيوة: العظمى 17 والصغرى 6.

- بورسعيد: العظمى 19 والصغرى 11.

- دمياط: العظمى 17 والصغرى 10.

- الإسماعيلية: العظمى 19 والصغرى 8.

- السويس: العظمى 19 والصغرى 9.

- العريش: العظمى 18 والصغرى 9.

- طابا: العظمى 19 والصغرى 12.

- سانت كاترين: العظمى 12 والصغرى 2.

- شرم الشيخ: العظمى 24 والصغرى 14.

- الغردقة: العظمى 24 والصغرى 12.

- الفيوم: العظمى 19 والصغرى 8.

- بني سويف: العظمى 20 والصغرى 7.

- المنيا: العظمى 20 والصغرى 7.

- أسيوط: العظمى 20 والصغرى 7.

- سوهاج: العظمى 21 والصغرى 8.

- قنا: العظمى 22 والصغرى 8.

- الأقصر: العظمى 23 والصغرى 8.

- أسوان: العظمى 24 والصغرى 9.

- الوادي الجديد: العظمى 22 والصغرى 7.

- شلاتين: العظمى 26 والصغرى 15.

- حلايب: العظمى 23 والصغرى 17.