الأرصاد: موجة من الطقس السيئ تضرب البلاد وذروتها غدا (صور)

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» أن حالة عدم الاستقرار يُتوقع أن تتعرض لها البلاد اليوم وغداً، وتكون ذروتها غداً الثلاثاء.

حالة من عدم الاستقرار يومى الاثنين والثلاثاء ذروتها غدا

وكتبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشورها: «متابعينا الكرام سوف تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار يومي الاثنين والثلاثاء وتكون ذروتها يوم الثلاثاء، وذلك نتيجة تعمق المنخفض المتواجد فى طبقات الجو العليا وتزامن مع ذلك نشاط منخفض (في) البحر الأحمر وزيادة الضغط الجوي نسبياً على السعودية الذى يعمل على دفع رطوبة البحر الأحمر، بالإضافة إلى انحصار رطوبة البحر المتوسط على سواحلنا الشمالية نتيجة المرتفع الجوي المتواجد على أوروبا، والعامل الثالث هو وجود (وند شير) على السواحل الشمالية».

وأضافت: «وبالتالي من المتوقع يوم الاثنين سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري».

حالة الطقس يوم الثلاثاء 23 فبراير

أما عن يوم حالة الطقس يوم الثلاثاء 23 فبراير، فمن المتوقع، حسبما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من شمال الصعيد، وتكون الرياح نشطة على كافة الأنحاء يوم الثلاثاء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.