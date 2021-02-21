الأرصاد: طقس مائل للبرودة.. وأمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية النشرة الجوية المتوقعة ليوم الأحد 21 فبراير عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، حيث من المتوقع وجود ظواهر جوية عامة، متمثلة في أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على جنوب سيناء.

طقس مائل للبرودة

أما عن حالة الطقس نهارًا، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّه من المتوقع أنَّ يكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والرياح معتدلة، بينما يسود طقس مائل للدفء والرياح معتدلة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلًا، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ الطقس سيكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الطقس شديد البرودة على السواحل الشمالية ويكون الطقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ويكون طقس بارد على جنوب سيناء.

درجات الحرارة ليومي الأحد والإثنين

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد 21 فبراير، والتي سيكون كالآتي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10

بينما تكون درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.