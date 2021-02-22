«الأرصاد»: أمطار غزيرة تضرب 5 محافظات اليوم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشات القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي تقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، والإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية دينا شرف، حالة طقس اليوم الاثنين؛ إذ توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح نشطة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد، وبارد بجنوب سيناء.

أمطار غزيرة على بعض المناطق

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى أنه وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 22 فبراير 2021

القاهرة: العظمى 19 والصغرى 8.

الإسكندرية: العظمى 17 والصغرى 10.

مرسى مطروح: العظمى 17 والصغرى 10.

سيوة: العظمى 17 والصغرى 6.

بورسعيد: العظمى 19 والصغرى 11.

دمياط: العظمى 17 والصغرى 10.

الإسماعيلية: العظمى 19 والصغرى 8.

السويس: العظمى 19 والصغرى 9.

العريش: العظمى 18 والصغرى 9.

طابا: العظمى 19 والصغرى 12.

سانت كاترين: العظمى 12 والصغرى 2.

شرم الشيخ: العظمى 24 والصغرى 14.

الغردقة: العظمى 24 والصغرى 12.

الفيوم: العظمى 19 والصغرى 8.

بني سويف: العظمى 20 والصغرى 7.

المنيا: العظمى 20 والصغرى 7.

أسيوط: العظمى 20 والصغرى 7.

سوهاج: العظمى 21 والصغرى 8.

قنا: العظمى 22 والصغرى 8.

الأقصر: العظمى 23 والصغرى 8.

أسوان: العظمى 24 والصغرى 9.

الوادي الجديد: العظمى 22 والصغرى 7.