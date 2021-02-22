الكنيسة تعيد تشكيل مجالس الأحوال الشخصية للأقباط الأسبوع المقبل

يعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال جلسته السنوية المقرر انعقادها الاسبوع المقبل وتحديدًا يوم 4 مارس المقبل، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، إعادة تشكيل المجالس الإكليريكية الإقليمية الست في الداخل والخارج المعنية بالأحوال الشخصية للأقباط والخاصة بقضايا الطلاق والزواج، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء فترة ولاية اللجان التي تم تشكيلها في 2018، ومن المقرر أن تنتهي مدتها القانونية في يوليو 2021.

لأول مرة.. إعادة تشكيل المجالس عبر المجمع المقدس

وتعد تلك أول مرة يقرر فيها المجمع المقدس للكنيسة، تشكيل تلك اللجان التي كانت منوط بتشكيلها البابا تواضروس الثاني، منذ تأسيسها في 2015.

والتشكيل الحالي لمجالس الأحوال الشخصية بالكنيسة، يشمل: ترأس الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، رئاسة دائرة الأحوال الشخصية بأمريكا وكندا، وعضوية القمص إرميا ثاؤفيلس والقس تادرس المصري والقس مرقس أيوب والمحامي جوزيف غبور والطبيبة سوزي أنسي بشاي.

تشكيل المجالس الحالية

فيما يترأس الأنبا جوفاني، أسقف المجر وتوابعها، رئاسة دائرة الأحوال الشخصية بأوروبا، والتي تضم القمص يوسف منصور راعي الكنيسة القبطية باندهوفن في هولندا، والقمص بيشوي ميشيل راعي الكنيسة القبطية بمانشستر في إنجلترا، والقمص يوسف خليل راعي الكنيسة القبطية في بودابست بالمجر، والطبيبة ماجي يوسف والمقيمة في هولندا، على أن يجري تحديد المحامي المنضم لتشكيل المجلس بحسب الاحتياج من كل بلد يراد بحث الحالة فيه نظرا لاختلاف القوانين الخاصة بالأسرة وغيرها في أوروبا.

ويتولى الأنبا دوماديوس، أسقف 6 أكتوبر وأوسيم، دائرة الأحوال الشخصية بآسيا وأستراليا، وتضم في عضويتها القمص يوحنا زكريا راعي الكنيسة القبطية بالشارقة في الإمارات، والقمص أنطوني يعقوب ميخائيل راعي كنيسة 6 أكتوبر، والقمص تادرس سمعان موسى راعي الكنيسة القبطية بسيدني في أستراليا، والمحامي مجدي زكريا فخري، والطبيبة سماح فوزي عطا الله.

وتولى الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ ، رئاسة دائرة القاهرة والجيزة وإفريقيا، والتي تضم القس يوسف جيد سويحة، والقس إيليا شكري صادق، والقس أثناسيوس فهمي مينا، والمحامي فتحي راغب حنا، والطبيبة نانسي محروس وهبة.

أما دائرة الإسكندرية والوجة البحري، تتكون من الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة رئيسا، وعضوية القمص هدرا لمعي، والقس أبرآم إميل، والقمص جرجس توفيق، والمحامي صموئيل جيد إسحق، والطبيبة سوزان سليمان حنا.

فيما يترأس الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن، دائرة الوجه القبلي، والتي تضم في عضويتها القمص أبرآم صادق، والقس جورجيوس صليب، والقس بيتر توفيق، والمحامي عبدالله عطا بشري، والطبيبة نيفين عادل حبيب.

ويتواكب إعادة تشكيل المجالس الإكليريكية مع قرب انتهاء الكنائس والحكومة من الاتفاق على قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين الذي من المقرر ارساله لمجلس النواب في الدورة الحالية لاقراره.