التحريات توضح تفاصيل ضبط المتهمين بقتل صاحب كبابجي الفقير

تسلمت النيابة العامة تحريات المباحث بشأن واقعة قتل حمادة الفقير صاحب محلات كبابجي الفقير، بمنطقة فيصل، أثناء تواجده داخل مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، قبل قرابة 10 أيام.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التى جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهمين أطلقوا عيارا ناريا تجاه الضحية فاستقرت الطلقة في رأسه، وأودت بحياته قبل نقله إلى مستشفى دار الفؤاد.

المتهمون شلوا حركة الضحية وقتلوه رميا بالرصاص

وجاء في تحريات المباحث التى جرت بمعرفة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المتهمين يتراوح عددهم ما بين 3 لـ5 متهمين، نفذوا الجريمة انتقاما من المجنى عليه بعد رفضه عمل أحدهم لديه لحراسة مزرعته، فقرروا الانتقام منه، وتربصوا به، وهجموا عليه وقام أحدهم بشل حركته وأطلق آخر الرصاص تجاهه، ما أدى إلى مقتله بعد أن استقرت الطلقة في رأسه.

ضبط المتهمين في البدرشين والصف

قالت تحريات المباحث التى قادها العميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزى عامر مفتش مباحث أكتوبر، إن المتهمين عقب تنفيذ الجريمة، فروا هاربين إلى منطقة البدرشين والصف، وأن قوات الأمن نجحت في تحديد هوية المتهمين، بعد أن تمكنت من رصد أحد المتهمين، من خلال الكاميرات وتتبع خط هروبه، وألقى القبض عليه بعد مرور 3 ساعات من ارتكاب الجريمة، وتمت مناقشته، واعترف بتفاصيل الجريمة، وأرشد عن باقي المتهمين، والسلاح المستخدم في الجريمة، وانتقلت قوة من المباحث، إلى مكان اختباء المتهمين، وألقى القبض عليهم.

تجديد حبس المتهمين 15 يوما

كان قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، قد أصدر قرارا بتجديد حبس الـ5 متهمين، بعدما ألقي القبض عليهم، متورطين في الواقعة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونسبت إليهم التحقيقات تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح بدون ترخيص، ولا تزال التحقيقات مستمرة.