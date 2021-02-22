السكة الحديد تبدأ خطة تطوير 1223 عربة قطار مميزة ومطورة حتى 31 ديسمبر

تواصل هيئة السكة الحديد، العمل الجاد من أجل تطوير وتحديث منظوماتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية، وتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات رحلات القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا ورفع مستوى المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتجديد أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، علاوة على البدء فى خطة تحديث وتجديد 1223 عربة قطار مميزة ومطورة لتنتهى خطة تحديث العربات في 31 ديسمبر المقبل.

وقال أشرف رسلان، رئيس السكة الحديد، إن وزارة النقل ممثلة في الهيئة تنفذ مشروعات عملاقة لتقليل حوادث القطارات والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى، موضحا أن سكك حديد مصر ستضاهي مثيلاتها في أوروبا خلال الفترة المقبلة، وتحديدا عقب انتهاء خطة التطوير والتحديث الشاملة.

وأشار رسلان، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، موضحا أن جميع القطارات تخضع لصيانات عاجلة ودورية قبل ساعات التشغيل، منوها بأن الهدف من تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد تقديم خدمات مميزة للجمهور، وتقليل الحوادث والقضاء على تأخيرات القطارات.

وأكد رئيس السكة الحديد أن الهيئة تسلمت نحو 100 جرار أمريكي جديد و227 عربة قطار روسية جديدة خلال الفترة الماضية، منوها بأن تحديث منظومة الجر من جرارات وعربات سيساعد على تقليل الحوادث وزيادة الرحلات اليومية للقطارات، مضيفا أنه سيتم استلام أولى دفعات القطارات الإسبانية الجديدة خلال العام الجارى، حيث إن القطارات الإسبانى الجديدة عددها 6 قطارات وسيتم إرسالها على دفعات.

وأوضح رسلان، أن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر على تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، مضيفا أن أعمال التطوير مستمرة ولا تتوقف، منوها بأن جميع مواقع العمل لتنفيذ المشروعات يتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من كورونا، وحماية جميع العاملين والفنيين والمهندسين من أى مكروه.