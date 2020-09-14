174 حالة وفاة و425 إصابة حصيلة حوادث القطارات في مصر آخر 9 سنوات

شهدت الفترة الماضية وتحديدًا من 2012 وحتى 2020، وقوع حوادث القطارات بشكل كارثى، وتعددت أسبابها ما بين تهالك نظم كهربة الإشارات وتدهور حال القضبان، وتهالك العربات والجرارات، وأيضًا عدم تحديث البنية الأساسية منذ ما يقرب من 46 عامًا، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى عدم توافر قطع الغيار اللازمة لعمل العمرات للجرارات، كما أن العامل البشرى يتدخل أحيانا فى وقوع الحوادث.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، عن تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية لمنظوماتها الأساسية بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، من تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى جديدة، لتقليل الحوادث وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وشهدت السكة الحديد العديد من الحوادث على مدار الـ9 سنوات الماضية، نرصدها فيما يلي..

- في 11 نوفمبر 2012 تصادم قطارين بالفيوم نتج عنه مقتل 4 مواطنين وجرح العشرات، وكان التصادم بين قطار متجه إلى الإسكندرية وآخر إلى الفيوم، ووقع بين قريتي سيلا والناصرية بمركز الفيوم.

- في 17 نوفمبر 2012 عند مزلقان قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، واصطدم فيه قطار تابع لسكك حديد مصر بحافلة مدرسية. راح ضحيته نحو 50 تلميذًا إضافة إلى سائق الحافلة ومُدرّسة كانت برفقة التلاميذ.

- في 14 يناير 2013 حادث تصادم مع قطار تجنيد في البدرشين يودي بحياة 17 مجندًا ويجرح أكثر من 100.

- في 18 نوفمبر 2013 حادث تصادم مع سيارتين أودى بحياة أكثر من 27 شخصًا وجرح أكثر من 30.

- في 11 أغسطس 2017 حادث تصادم بين قطار ركاب قطار 13 اكسبريس القاهرة/الإسكندرية بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد/الإسكندرية بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة/الإسكندرية، أودى بحياة 41 شخصاً وإصابة 132 آخرين.

- في 31 أغسطس 2017 حادث تصادم بين قطار مطروح بسيارة ملاكي بالإسكندرية أثناء محاولة اجتيازها مزلقان الحضرة الجديدة، مما أودى بحياة سائق السيارة الملاكي وإصابة اثنين آخرين.

- في 28 فبراير 2018 وقع حادث تصادم قطار بضائع بأخر ركاب بمنطقة كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، أسفر عن وفاة 12 وإصابة 39 آخرين.

- في 13 يوليو 2018 وقع حادث قطار "القاهرة قنا" بحوش محطة المرازيق بالبدرشين، بعد إنقلاب 4 عربات بسبب التحويلة، وأدى إلى إصابة 56 مواطن دون وقوع وفيات.

- في 29 يوليو 2018 وقوع حادث قطار "القاهرة أسوان" بأسوان بعد خروج الجرار و8 عربات من قطار 982 مكيف، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص دون وقوع وفيات.

- في 27 فبراير 2019 وقوع حادث قطار حريق محطة مصر، ما أدى إلى وفاة 20 وإصابة 40 آخرين.