رسالة جديدة من «الصحة» لموظفي الدولة للوقاية من فيروس كورونا

جددت وزارة الصحة والسكان، إصدار إرشادات وتوجيهات خاصة بحماية الموظفين داخل مؤسسات العمل المختلفة، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على حفظ وسلامة صحة المواطنين، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، ورعبة الوزارة على الحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي، لذلك تنشر روشتة علاجية بسيطة، يستطيع من خلالها المواطنين، الحد من انتشار العدوى، والوقاية من خطرالإصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها، لابد من الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر، بين كل شخص والآخرين، وكذلك ارتداء الكمامات القماشية أو الجراحية طوال ساعات العمل.

وتابعت الوزارة فى روشتتها العلاجية، لابد من الحفاظ على نظافة الأيدي باستمرار بغسلها بالماء والصابون أو بفركها بالكحول وتجفيفها جيدا.

فى حال ارتفاع درجة الحرارة أو ظهور أعراض تنفسية يجب ابلاغ صاحب العمل

وأضافت الوزارة لابد من عدم لمس الأنف والفم والعينين بالايدي أثناء خلع الكمامة وتجنب الأماكن المزدحمة قدرالإمكان، لافتة إلى ضرورة تنظيف الأسطح والأرضيات بالمنظفات والمطهرات باستمرار.

وشددت الوزارة، أنه فى حالة إذا كان يعانى أحد العاملين من أعراض تنفسية أو ارتفاع درجة الحرارة فلابد من ابلاغ جهة العمل لتلقي العلاج.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الإحترازية المختلفة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، وطمأنت المواطنين على استقرار المنحنى الوبائي في مصر على مدار 3 أسابيع مستمرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيرة الى استعداد مصر لتسلم 8.6 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" من خلال التحالف الدولي للأمصال.

وتستمر وزارة الصحة والسكان فى رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي فى مستشفياتها المختلفة لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولا بأول واتخاذ مايلزم للحد من انتشار العدوي.