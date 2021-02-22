تحرير 1717 محضرا لعدم الإلتزام بإجراءات مكافحة كورونا بدمياط

حصلت «الوطن»، على الموقف الخاص بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في محافظة دمياط، حيث بلغ عدد المحاضر المحررة للأفراد، والتي بلغت 1689 محضر أفراد، بينما بلغ عدد المحاضر المحررة للمنشآت 28 محضرا.

وبلغ مجمل المحاضر المحررة 1717، فيما بلغ عدد المحاضر المتصالح عليها 1685، هذا وبلغت قيمة المخالفات بالألف جنيه 126.8 بلغ عدد الأسواق التي تم فضها 31، وعدد الأفراح والعزاءات التي تم فضها 18، هذا وبلغ عدد سناتر الدروس الخصوصية المغلقة 41 سنتر درس خصوصي.

ونجحت مديرية الصحة في محافظة دمياط، في ضبط 11 ألف قرص وأمبول مخدر خلال شهر فبراير، لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية.

وفي سياق منفصل، أكدت منال عوض، محافظ دمياط، أنها ستخاطب وزارة الصحة والسكان لإرجاء نقل خدمات الغسيل الكلوي بمستشفى فارسكور المركزي، والتى يتم إخلاء عدد من مبانيها التي صدر لها قرار إزالة، للبدء فى أعمال التطوير الشامل بالمستشفى.

وأوضحت، أنه سيتم إرجاء إخلاء المبنى لبعض الوقت لحين الانتهاء من أعمال تطوير أحد المبانى بالمستشفى، ونقله إليها، لاستيعاب مرضى الغسيل الكلوي بفارسكور وللتخفيف عن كاهلهم حتى لا يتكبدوا مشقة الذهاب إلى مستشفيات خارج المدينة، وذلك استجابة لطالب المرضى والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.