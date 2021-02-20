وكيل زراعة دمياط: 6001 فدان تمت زراعتها بالتنقيط

تفقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط الزراعات التي تروى بالتنقيط، وبلغت مساحتها ٦٠٠١ فدان بعدد ٣٥٥٦ مزارع، ويقوم عليها المزارعون.

رافق وكيل وزارة الزراعة خلال الجولة المهندس لطفي شعبان، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية، والمهندس محمد شرف، رئيس الشؤون الزراعية بالمديرية.

وتقدم عدد من المزارعين بعدد من الطلبات رغبة منهم فى التحول من الرى بالغمر للرى بالتنقيط حيث بلغ عدد الطلبات ١٣٥ طلب لمساحة ٧٢٦ فدان وهناك تزايد فى الأعداد والمساحات.

وتفقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط كافة الزراعات الشتوية وخاصة القمح وزراعات البطاطس والطماطم والبطيخ، ووجدت جميعها بحالة جيدة، ولم تتلق المديرية والإدارات الزراعية بالمراكز أية شكاوى بشأن حدوث أية تلفيات بالزراعات الشتوية أو الثروة الحيوانية.

وتفقد زراعات القمح بنواحي المحافظة للاطمئنان على حالتها والتأكد من خلوها من الإصابات المرضية أو الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية والتواصل مع المزارعين وتوعيتهم بكافة المعاملات والتوصيات اللازمة خلال هذه الفترة.

وعقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اجتماعا مع مديري الإدارات الزراعية بالمراكز ورؤساء أقسام الشؤون الزراعية، لمناقشة أهم المستجدات المتعلقة بأعمال القطاع الزراعي في المحافظة وأصدر تعليمات بتشكيل لجان لمتابعة أعمال الجمعيات وصرف الأسمدة.