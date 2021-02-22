تنفيذ أبراج كهرباء الـ«هاي ماست» وتركيب قطع مضيئة بميادين بدر الرئيسية

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم البدء فى تنفيذ أبراج كهرباء «هاي ماست»، وتركيب قطع كهرباء مضيئة بالأرصفة الجانبية للميادين الرئيسية بأحياء المدينة، لتعطى لمسة جمالية لمدينة بدر، بجانب تجميل أعمدة الإنارة بمدخل المدينة استكمالاً لأعمال التطوير التى يتم تنفيذها.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم البدء في تركيب قطع الكهرباء المضيئة بأرصفة ميدان الحرية كمرحلة أولى، حيث إن القطع المضيئة بالأرصفة الجانبية تم تنفيذها بأحدث تقنيات الليد الموفرة للطاقة، والمواد المصنوعة منها تعمل على تحمل درجات الحرارة العالية دون أن تساهم فى تغيير ألوانها الزاهية، وتستخدم فى توضيح مسارات السيارات على الطرق للحد من وقوع الحوادث، وإيضاح الرؤية البصرية لرواد الطرق.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر إلى أنه تم البدء في صب القواعد الخرسانية لـ«أبراج الهاي ماست» ثُمانية الإضاءة، وذلك ضمن الخطة الموضوعة من إدارة الكهرباء لتركيب تلك الأبراج لأول مرة بالمدينة، موضحاً أن تلك الأبراج ستكون بارتفاع 22 متراً، ويشمل كل برج 8 كشافات ليد بقدرة إجمالية 2400 وات، وتستخدم في توضيح مسارات المواطنين على الأرصفة، والسيارات على الطرق في الأماكن التي يوجد بها كثافات مرورية عالية.

وأضاف المهندس عمار مندور، أن المرحلة الأولى ستتضمن تركيب 23 برجا بالميادين والتقاطعات في الأحياء السكنية، و6 مواقع بالمناطق الصناعية.