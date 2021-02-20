«الإسكان الاجتماعي»: استقبلنا 9 ملايين مكالمة على الخط الساخن

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، إن الدولة المصرية لديها القدرة على بناء المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعي من أجل تقديمها لمنخفضي ومتوسطي الدخل، موضحًا: «في آخر إعلان كان لدينا أراضي مخططة لـ125 ألف وحدة وتقدم لدينا 312 ألف شخص، وندرس ملفاتهم لكي نختار المستحقين، وبناء على ذلك سنتيح أراضي إضافية في المدن الجديدة كلما أمكن، واستقبلنا 9 ملايين مكالمة على الخط الساخن».

وأضافت في تصريحات مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «مانشت»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن توجه الدولة والقيادة السياسية هو استيعاب كل الطلبات: «أي شخص يريد سكن وتنطبق عليه الشروط نحاول أن نوفر له وحدة سكنية، والوزارة تقدم محاور أخرى لمتوسطي الدخل خارج الصندوق، وكذا الأمر بالنسبة إلى الشرائح الأعلى، لتغطية كل شرائح الدخل».

وتابعت، أن الدعم المقدم للمواطنين يختلف في ضوء مفهوم العدالة الاجتماعية، أي أنه كلمها انخفض الدخل زاد الدعم الذي تقدمه الدولة له، موضحةً أن الصندوق خصص آليات كثيرة للتواصل مع الجمهور للتعامل مع أي شكاوى على الفور: «لدينا خط ساخن نستقبله عليه الشكاوى والاستفسارات وطلبات تعديل البيانات ووصلنا من خلاله 9 ملايين مكالمة ما بين شكاوى واستفسارات، وعدد المتقدمين نحو 1.25 مليون شخص».

وأردفت: «لدينا أيضًا خدمة الرسائل واستقبلنا عليها أكثر من 3 ملايين رسالة، ويمكن تقديم شكاوى والاستعلام عن الطلب عبر موقعنا، وقد حصلنا على أكثر من 35 مليون زيارة، وأعتقد أن هذا الإقبال ليس متاحا في أي خدمة أخرى، وهو ما يعكس أهميتها، وفي بداية شهر أبريل أو مايو سنطلق موقعا خاصا بالشكاوى».