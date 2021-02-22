ياسمين فؤاد: ندعم المشروعات الصغيرة بمجالي المخلفات والمحميات الطبيعية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية توجيه ودعم الشباب لتأهيلهم لدخول مجال الاستثمار من خلال مشروعات صغيرة ذات تمويل محدود تقدم خدمة للمجتمع وتدر دخلاّ لهؤلاء الشباب، وهو ما يتم تنفيذه في مجال البيئة بدعم من وزارة البيئة.

وأضافت أن المجال مفتوح أمام الشباب للاستثمار في المحميات الطبيعية بما لا يخل بنُظمها البيئية فوجود الشباب فى المنظومة مع وجود إطار تشريعى يعد شيئاً متميزاً، مشيرةً إلى حملة (ECO EGYPT) التي تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها، بالتعاون مع وزارتي السياحة والآثار والدولة للإعلام.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الندوة التي أقامتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحت عنوان «ريادة الأعمال فى قطاع البيئة.. إدارة المخلفات والمحميات الطبيعية» بمناسبة مرور 5 أعوام على إنشاء مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية.

ونوهت بما تقوم به وزارة البيئة من جهود لتأهيل وتدريب الشباب وما تقدمه من دعم لهم لفتح مشروعات صغيرة تخدم مجتمعهم فى مجالات مختلفة، مشيرة إلى الدعم الرئاسي الدائم للشباب وللقضايا البيئية.

وقالت: «شرُفنا برعاية فخامة رئيس الجمهورية لمبادرة (أتحضر للأخضر) التى تعد الأولى من نوعها التي تهتم بالبعد البيئي، حيث تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى المواطنين والشباب وتحثهم على اتخاذ سلوكيات إيجابية تجاه بيئتهم نظراً لأهمية الحفاظ على البيئة من أجل استدامة الموارد الطبيعية.

وأشارت فؤاد خلال كلمتها إلى احتياج الشباب إلى 4 أشياء وهي إدراك أهمية دوره ووعيه بهذا الدور، بالإضافة إلى مشاركته المجتمعية ثم التفكير فى كيفية عمل مشروع فى هذا المجال الذي يقع عليه اختياره، مضيفة أن هناك نماذج كثيرة لمبادرات شبابية فى مجال البيئة كمبادرة (Very Nile) لجمع المخلفات من نهر النيل الذين قاموا أيضا بفصل المخلفات وإرسالها لمصانع التدوير، ومبادرة ( E Tadweer) لجمع الأجهزة الإلكترونية التى تعد مخلفات خطرة.

وأشارت وزيرة البيئة أيضاً خلال الندوة إلى مشروع تطوير قرية صفط تراب والتي يتم تطويرها لتكون بداية لنموذج قرية متوافقة بيئياً من خلال تقديم الدعم للقرية والاستفادة من طاقات شباب القرية لتطوير قريتهم والارتقاء بمجتمعهم.