«اكفل طفل» و«إحياء التراث».. أبرز مبادرات «صباح الخير يا مصر» خلال عام

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، الذي قدم الجزء الأول من حلقته اليوم الإثنين الإعلامية محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية منة الشرقية والإعلامية إيمان منصور، والجزء الثاني من حلقته الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي حسام حداد، أبرز المبادرات التى عرضها، بمناسبة مرور عام على انطلاقه في ثوبه الجديد.

سكتك خضراء

البداية كانت من مبادرة «سكتك خضراء»، وهي فكرة بدأت بـ 20 شابا قرروا الاعتماد على الدراجات كوسيلة مواصلات أساسية إذ تحولت إلى مبادرة في جميع محافظات مصر للتشجيع على استخدام الدراجات كوسيلة نقل يومية.

زراعة الأشجار

وفي 17 أبريل 2016، جرى تدشين مبادرة لزراعة الأشجار، من أجل نشر ثقافة زراعة الشجر في الشوارع والمدارس والأماكن العامة بدلا من أشجار الزينة، ونشر ثقافة زراعة البلوكنات والأسطح بالخضراوات والنباتات الطبية والعطرية والأشجار المثمرة، ونشر ثقافة التنمية المستدامة وحماية البيئة من التلوث.

اكفل طفل في بيتك

أما مبادرة «اكفل طفل في بيتك»، فهي مبادرة اجتماعية أطلقتها مؤسسة «يلا كفالة» لدعم فكرة الكفالة، وهناك مبادرة أطلقها طلاب التربية الفنية بجامعة حلوان وطلاب كليات الفنون الأخرى من أجل رسم الأثر وما حوله في كل جمعة من كل أسبوع.

وهناك مبادرة لتوثيق وإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية التي اشتهرت بها محافظة قنا، إذ أن أغلبها أوشك على الاندثار بعد هجرة صناعها وعزوف الراغبين عنها، ومن هنا كانت فكرة إنشاء مؤسسة بدران الثقافية والتراثية لتوثيق وإعادة إحياء هذه الحرف، إذ قال مؤسس المبادرة إنه لا يستهدف تحقيق أي ربح مبادرة لكنها خدمة ثقافية للمجتمع والتراث.