أعلن الإعلامي تامر شلتوت إنهاء تعاقده على تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق شلتوت على صورة له من إحدى حلقات برنامج "صباح الخير يا مصر": "اليوم انتهت فترة مهمة في حياتي، بعد عامين انتهى تعاقدي على تقديم برنامج له قيمه كبيرة في وطننا، وكان لي الشرف لتقديمه برنامج (صباح الخير يا مصر)".

وأضاف: "فترة أدين بها بالشكر والعرفان والجميل لكل زمايلي، على مدار عامين لم أقابل غير الدعم والحب والمساندة من زملائي وكل القيادات، كل الشكر وخالص الاحترام مني لحضراتكم وهتوحشوني واحد واحد وبالتوفيق لفريق العمل القادم، وانتظروني قريبا في برنامج جديد إن شاء الله".

"صباح الخير يا مصر" برنامج تلفزيوني مصري يومي، يعد من أشهر البرامج التي قدمها التلفزيون المصري على مدار تاريخه، يبث يومياً الساعة السابعة صباحاً بتوقيت مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية ولمدة ثلاث ساعات متواصلة.