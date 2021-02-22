«العربية للتصنيع» تشارك في معرض «إيدكس أبو ظبي الدولي»

قال عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنَّ المشاركة المصرية ضمن جناح مصر بمعرض «IDEX 2021»، للمرة الثالثة على التوالي، تعكس المكانة الرفيعة لمصر في المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنَّ العديد من كبري الشركات العالمية طلبت عقد لقاءات مُشتركة مع وفد العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، في كل الصناعات الدفاعية والبحوث والتدريب.

جاء هذا في إطار مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ضمن وفد مصري رفيع المستوي بمعرض «IDEX 2021»، الذي تقام فعاليته بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الحالي.

وتعد مشاركة العربية للتصنيع فى الدورة الحالية للمعرض الدولي فرصة مهمة للهيئة لفتح نافذة على العالم من خلال عرض إمكانياتها التكنولوجية والفنية المستخدمة في الصناعات الدفاعية، إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيا حديثة بمجال أنظمة التسليح والدفاع.

وشهدت أولى أيام المعرض، نشاطًا مكثفًا للعربية للتصنيع، حيث تمّ إجراء العديد من المباحثات مع عدد كبير الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في عدد من الصناعات الدفاعية والبحوث.