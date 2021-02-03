تطلق شركة «ويز إيرأبو ظبى» خط طيران جديدا منتظما بين مطارى أبوظبى وبرج العرب خلال الشهر الجارى بهدف زيادة تدفق الحركة السياحية بين مصر والإمارات، بحسب اللواء أحمد حمدي مدير المجموعة العالمية بمصر Wizz Air الوكيل الحصرى لشركة N.S.A.S Travel.

ويز إير أبوظبي تدشن خط طيران جديدا بين الإمارات ومصر

وأضاف أنه سيتم تشغيل رحلتين طيران أسبوعيا بين مطارى أبو ظبى وبرج العرب وبهدف زيادة الطيران، والسياحة بين الدولتين، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 4 طائرات للعمل على خط الطيران الجديد بهدف استيعاب تدفق حركة السياحية بين الدولتين.

ولفت إلى أن ويز أير أبوظبى للطيران هى وليدة الشراكة بين ويز أير العالمية ومجموعة أبوظبى القابضة للاستثمار.

وتعد ويز العالمية أحد أكبر شركة طيران منخفض التكاليف على مستوى العالم وتمتلك الشركة أسطول يضم أكثر من 135 طائرة.

«مصر للطيران» تسيِّر اليوم 45 رحلة جوية

وتسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران غداً الأربعاء، 45 رحلة جوية بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من بغداد، الرياض، لاجوس، الدوحة، الدمام، لندن، باريس، إسطنبول، أمستردام، روما، نيويورك، ميلانو، دبي، جدة، المدينة المنورة، الخرطوم، البحرين، عمان، الشارقة، مسقط، أديس ابابا، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4518 راكبا.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس القاتل.

«مصر للطیران» تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا

كما تطبق الشركة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية على متن الرحلات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الأطقم الجوية، والعاملين بالمطار بصالات السفر والوصول حرصا على سلامة الجميع.