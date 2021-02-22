«الأرصاد»: العالم يشهد شتاء مختلفا.. هناك درجات حرارة وصلت لـ -25 تحت الصفر

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ «هذا العام نشهد شتاءً مختلفًا إلى حد ما، ففي أمريكا، وسط وجنوب أوروبا، وبعض مناطق من بلاد الشام، شهدت موجات غير مسبوقة بالنسبة للثلوج، السقيع، وانخفاض درجات الحرارة».

وأضافت دير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ هناك درجات حرارة انخفضت إلى أكثر من -25 تحت الصفر، بالنسبة لوسط أوروبا، وهذا غير معتاد عليه في فصل الشتاء.

الطقس في مصر كان مختلف عن بقية العالم

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية «Ten»، أنَّ الطقس في مصر كان مختلف عن بقية العالم فـ حتي بداية الشتاء ومرور شهر ونصف من فصل الشتاء كنا نشهد طقس مستقر، وكان هناك ارتفاع في درجات الحرارة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى أنَّها تكون أعلي من المعدلات، وهو ما جعلنا نشعر أن هذا العام أدفأ من الأعوام الماضية ولم تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة، لكن مع دخول شهر فبراير بدأنا نشهد تقلبات في الأحوال الجوية.

وتابعت أنَّ الأسبوع الماضي شهدنا حالة من عدم الاستقرار وانخفضت فيه درجات الحرارة ووصلت العظمى على القاهرة إلى 12 درجة مئوية، لكن هذا الأسبوع بدأت ترتفع تدريجيا وعادت إلى المعدلات الطبيعية وتتراوح من 19 إلى 20 درجة مئوية على القاهرة.

لا يوجد ما يسمي بعاصفة القرش كلها منخفضات جوية

وأشارت إلى أنَّ ما يتمّ تداوله على السوشيال ميديا بشأن «عاصفة القرش» هو غير حقيقي تاما، ولا يوجد ما يسمي بعاصفة القرش أو حتي التنين التي كانت موجودة السنة الماضية، وكلها منخفضات جوية تحدث، لافتة إلى أنَّه يتمّ تسميتها من قبل بعض رواد السوشيال ميديا الذين يحبوا أن يطلقوا عليها بعض الأسماء، لكن في النهاية هي منخفضات جوية.

أمطار غزيرة ورعدية على الإسكندرية

وطمأنت المواطنين بأنَّ الحالة التي نقبل عليها بدأت بالفعل على بعض مناطق من السلوم، مطروح، ومع الساعات القادمة ستمتد الأمطار إلى الإسكندرية وستكون ما بين متوسطة إلى غزيرة ومن الممكن أن تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على بعض فترات اليوم، مع تقدم ساعات النهار، وفي فترات الليل تصل الأمطار إلى بعض المناطق من شمال الدلتا كفر الشيخ، البحيرة، لكن بالنسبة لشمال الدلتا ستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة.