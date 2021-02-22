محافظ المنيا يناقش مشكلات المواطنين مع أعضاء مجلس النواب
كتب:
اسلام فهمي
12:54 م | الإثنين 22 فبراير 2021
محافظ المنيا مع النواب
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر المنيا وسمالوط ومطاي، لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.
ووجه نواب مركز سمالوط، الشكر لمحافظ المنيا، على الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال رصف الطرق بشوارع المركز، مما أدى إلى خلق سيولة مرورية للمواطنين، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري وخلق بيئة صحية نظيفة، كما طالبوا المحافظ، بتوفير قطعة أرض لاإنشاء قصر ثقافة لخدمة أهالي المركز.
وقال اللواء أسامي القاضي، إن كافة الأجهزة التنفيذية مُسخرة للتعاون مع نواب البرلمان بالمحافظة، لصالح المواطنين وحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم، مؤكدا أن ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الخدمات بكفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية للمواطنين.
كما استمع المحافظ لآراء ومقترحات نواب البرلمان تجاه الجهود المبذولة من الدولة من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق 192 قرية بـ 5مراكز وهي «أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة»، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب ومناقشة مقترحاتهم لتطوير القرى والأحياء والاستفادة من الآراء والأفكار التي تصلح للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة لتطوير القرية المصرية.
وناقش المحافظ، مع نواب البرلمان، عددا من المشكلات المتعلقة بإنشاء مدرسة لخدمة أهالي قرية البرجاية، وإنشاء سجل مدني لخدمة أهالي مركز سمالوط، وبعض المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.
وجه «القاضي» وكيل وزارة الصحة، بدراسة الوضع القانوني لضم إحدى الوحدات الصحية بقرية تله، لإمكانية نقل تبعيتها من إحدى الجمعيات الأهلية لتخضع لإدارة وإشراف مديرية الصحة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية على يد متخصصين.
وأعرب النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لعقده تلك اللقاءات بصفة دورية لمناقشة القضايا المختلفة والمتعلقة بحياة المواطنين، بما يسهم في إيجاد حلول فورية وعاجله لتلك المشكلات.