محافظ المنيا يناقش مشكلات المواطنين مع أعضاء مجلس النواب

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر المنيا وسمالوط ومطاي، لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

ووجه نواب مركز سمالوط، الشكر لمحافظ المنيا، على الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال رصف الطرق بشوارع المركز، مما أدى إلى خلق سيولة مرورية للمواطنين، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري وخلق بيئة صحية نظيفة، كما طالبوا المحافظ، بتوفير قطعة أرض لاإنشاء قصر ثقافة لخدمة أهالي المركز.

وقال اللواء أسامي القاضي، إن كافة الأجهزة التنفيذية مُسخرة للتعاون مع نواب البرلمان بالمحافظة، لصالح المواطنين وحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم، مؤكدا أن ما تشهده محافظة المنيا من مشروعات تنموية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الخدمات بكفاءة عالية ووفقا للمعايير القياسية للمواطنين.

كما استمع المحافظ لآراء ومقترحات نواب البرلمان تجاه الجهود المبذولة من الدولة من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق 192 قرية بـ 5مراكز وهي «أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة»، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب ومناقشة مقترحاتهم لتطوير القرى والأحياء والاستفادة من الآراء والأفكار التي تصلح للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة لتطوير القرية المصرية.

وناقش المحافظ، مع نواب البرلمان، عددا من المشكلات المتعلقة بإنشاء مدرسة لخدمة أهالي قرية البرجاية، وإنشاء سجل مدني لخدمة أهالي مركز سمالوط، وبعض المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.

وجه «القاضي» وكيل وزارة الصحة، بدراسة الوضع القانوني لضم إحدى الوحدات الصحية بقرية تله، لإمكانية نقل تبعيتها من إحدى الجمعيات الأهلية لتخضع لإدارة وإشراف مديرية الصحة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية على يد متخصصين.

وأعرب النواب خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لعقده تلك اللقاءات بصفة دورية لمناقشة القضايا المختلفة والمتعلقة بحياة المواطنين، بما يسهم في إيجاد حلول فورية وعاجله لتلك المشكلات.