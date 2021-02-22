نصائح مهمة من «الأرصاد» لجماهير النادي الأهلي قبل لقاء سيمبا التنزاني

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة حالة الطقس ستكون غدا الثلاثاء وستشمل معظم أنحاء الجمهورية السواحل الشمالية، الدلتا، القاهرة، مدن القناة، شمال ووسط سيناء، وأيضا بعض المناطق من شمال الصعيد، وغزارة الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على مختلف المناطق ورعدية على فترات من اليوم ومصحوبة بحبات البرد.

مشاهدة ماتش الأهلي غدا في المنزل أفضل

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية Ten، أنه بالنسبة لماتش الأهلي الذي سيقام غدا خارج مصر، فهناك أمطار ستشهدها البلاد غدا، موجهة نصيحة للمواطنين بمشاهدته في المنزل أفضل، وإذا اضطر البعض للنزول لمشاهدة الماتش في الكافيهات أو غيرها من الأماكن العامة القيادة بهدوء وارتداء ملابس شتوية ثقيلة للغاية.

نشاط للرياح

وتابعت، أن الحرارة لن تنخفض بصورة كبيرة مثل الأسبوع الماضي ستصل درجة الحرارة العظمي إلى 17 درجة مئوية، لكن مع وجود الأمطار ونشاط للرياح سيؤدي إلى الإحساس بالبرودة لذلك يجب ارتداء ملابس ثقيلة، متمنية أن نستمتع بالماتش ويمر اليوم بدون أي مشاكل.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية

وأشارت، إلى أن الأسبوع الماضي كان هناك اضطراب شديد في البحرين الأحمر والمتوسط، حيث وصل ارتفاع الموج في البحر المتوسط إلى 6 أمتار، لكن الحالة القادمة غدا سيكون ارتفاع الموج لن يتجاوز 3 أمتار وسيكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية لكن معقول ولا يوجد أي مشاكل منه مثل الأسبوع الماضي.

ووجهت نصيحة للمزارعين بخصوص الأمطار بأنه سيكون هناك نشاط للرياح وأمطار، وأعتقد أن هناك بعض المزارعين يغطوا المزروعات في وجود الأمطار وهذا يفرق معهم في مواعيد ري الأراضي الزراعية لذلك يجب عليهم أن ينتبهوا ويتخذوا احتياطاتهم الذين يقوموا بها.