«تنظيم الاتصالات» يلزم شركات المحمول بإجراء جديد عند إعادة الشحن

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات تنظيمية لشركات المحمول العاملة بالسوق المصري بضرورة إخطار المستخدم عند القيام بشحن الرصيد، سواء عن طريق كروت الشحن أو بأي وسيلة أخرى، بأية خصومات أو مديونيات يتم خصمها إن وجدت، مثل الضريبة، أو مقابل الخدمات الترفيهية، وخدمات سلفني وغيرها، وذلك من خلال رسالة نصية تصل للمستخدم فور الشحن.

وبحسب بيان للجهاز صدر اليوم، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة القرارات في إطار الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.

إعداد استطلاع رأي لتقييم خدمات الهاتف المحمول من قبل المستخدمين وقياس مدى رضاهم

وطور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منهجية وطرق قياس جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين لتشمل طرفي السوق (المشغلين والمستخدمين)، إذ يقوم الجهاز بقياس المؤشرات الفنية والتقنية لتقييم المشغلين شهرياً، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لأول مرة يقوم الجهاز بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال بحوث السوق باستطلاع رأى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول في جودة الخدمات المقدمة لهم من قبل مشغليهم، للوقوف على مستوى رضا العملاء الحقيقي، وربطه بنتائج تقارير الجودة.

إتاحة ترددات جديدة لمقدمي خدمات الاتصالات

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح ترددات إضافية لمقدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري لأول مرة باستخدام تقنية الـ TDD، والتي تعتمد على عمليتي تحميل وتنزيل البيانات في حزمة ترددية واحدة مع التقاسم الزمني بينهما، بدلاً من استخدام تقنية الـ FDD والتي تعتمد على نظام الحزم المزدوجة للفصل بين الإرسال والاستقبال، مما يعظم الاستفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددي في عمليات نقل البيانات من حيث السرعات والسعات.

وتساهم تلك الطروحات الجديدة والتقنيات الحديثة في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، حيث من المتوقع زيادة سرعة نقل البيانات باستخدام الترددات الجديدة بنسبة 70% عن السرعات الحالية للشبكات في المناطق المغطاة.

إصدار إطار تنظيمي لتراخيص إنشاء وتأجير أبراج المحمول

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إطاراً تنظيمياً لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية، وذلك في إطار دور الجهاز لضمان توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية، ويشمل التنسيق مع وزارة الإسكان والمحليات لضمان سرعة إصدار تراخيص بناء الأبراج.