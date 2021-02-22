رئيس مجلس النواب: مصر ستظل على عهدها في دعم البرلمان العربي

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري إنَّ كل التحديات بمختلف أبعادها التي تواجهها الأمة العربية تتطلب من البرلمانيون العرب إيلاء أهمية خاصة للتكاتف والتنسيق المشترك لمواجهة تلك الأزمات، مستكملًا «لا يفوتني في هذا اللقاء الكريم إلا أن أشيد بخطط البرلمان العربي الطموح للتعاطي والاشتباك مع القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية، تلك الخطط التي تعبر عن رؤية رشيدة للقيادة الجديدة للبرلمان العربي».

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بجلسة البرلمان العربي، «نشيد بإنشاء البرلمان العربي لمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية ليكون أداة فاعلة للتنسيق والتعاون البرلماني العربي، وتوحيد الرؤى العربية حيال القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية، ونثمن بشدة قرار البرلمان العربي الخاص بإنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، وماتمثله تلك اللجنة من تحرك نوعي للبرلمان العربي لتنسيق الجهود البرلمانية العربية وتبادل الخبرات والرؤى حيال مواجهة تلك الظاهرة الخبيثة التي تهدد الأمن القومي العربي بمختلف أبعاده».

وتابع رئيس البرلمان: «أدعوكم وأنتم ممثلو الشعوب العربية أن نكون على قدر المسؤولية العظيمة التي حملتها شعوبنا للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات نوعية وجسيمة تمس أمن واستقرار المجتمعات العربية، وتجديد العهد فيما بيننا لصون الحقوق العربية والمشروعة، وأؤكّد أن مصر ستظل على عهدها في دعم البرلمان العربي في مسعاه النبيل نحو إحياء قيم التضامن العربي المشترك، كما أننا بمجلس النواب المصري لن ندخر جهدا لدعم البرلمان العربي ليكون البرلمان العربي حاضنة للعمل العربي المشترك لتلبية تطلعات الشعوب العربية».