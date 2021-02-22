أزمات في حياة مي حلمي بعد وقف برنامجها وإحالتها للتحقيق

قرر مجلس إدارة قناة «الحدث اليوم» مساء أمس وقف المذيعة مي حلمي وإحالتها للتحقيق والزامها بالاعتذار لقناة الزمالك، وذلك بسبب ادعائها تصريحات غير صحيحة ونسبها للزمالك في برنامجها على الهواء، أمس السبت، ما تسبب في أزمة.

وتناولت حلمي خبراً بخصوص تجديد عقد اللاعب فرجاني ساسي، ونسبته لقناة الزمالك، في حين أنها مجرد شائعات متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي، لم تبثها قناة النادي.

وليست هذه المرة الأولى التي تحدث فيها المذيعة مي حلمي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان لها، في الفترة الأخيرة، أكثر من واقعة على المستوى المهني والشخصي أثارت الكثير من الجدل.

إلغاء حفل الزفاف قبلها بساعات

وكان أولها أزمة حفل زفافها الأول من الفنان محمد رشاد والذي تم إلغاؤه قبل الفرح بساعات قليلة جداً بسبب خلافات عائلية حدثت داخل فندق الزفاف، ما أدى إلى إلغاء الحفل وأصبحت حديث مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لأيام عديدة.

الحجز على منزلها

وكانت ثاني الأزمات حينما تفاجأ الجمهور بفيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحكي فيه عن أزمة ستعرضها للطرد من منزلها الخاص، إذ قالت إنها استيقظت على تليفون من أحد الأشخاص يخبرها بأن هناك أشخاص سيدخلون شقتها ليحجزوا على ممتلكاتها ومنزلها بسبب عقد لزوجها قيمته ٥ ملايين جنيه، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص كل همهم حبسه، وظلت تستنجد بالجمهور وتحكي لهم عن باقي تفاصيل الأزمة.

انفصالها عن زوجها

ثالث هذه الأزمات كان خبر انفصالها عن زوجها المطرب محمد رشاد الذي جاء بعد زواجهم بوقت قليل وكانت المفاجأة إعلان رشاد عن انفصاله عن مي حلمي قبل علمها، وقالت إنها تفاجأت بمن يخبرها بطلاقها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وظلت هذه الأزمة أياماً عديدة تتداول فيها التصريحات بينها وبين زوجها.

الخيانة

ومن بين هذه الازمات ظهور مي حلمي بعد خبر انفصالها بفترة بفيديو لايف على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف فيه لأول مرة عن كواليس طلاقها ونوهت وسط حديثها بتعرضها للخيانة وهو الأمر الذي فهمه الجمهور بأن الخيانة كانت سبب انفصالها المفاجئ عن زوجها محمد رشاد.