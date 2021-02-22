«التعليم» تعلن جدول امتحانات التيرم الأول لطلاب مدارس الطاقة النووية

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن جدول امتحانات النقل الخاصة بالفصل الدراسي الأول لطلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، حيث تبدأ الامتحانات 27 فبراير الجاري وتستمر حتى 9 مارس المقبل، وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكّد «سلامة»، في تصريحات له، أنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمدرسة الفنية للطاقة النووية بمدينة الضبعة، موضحا أن المدرسة آمنة ولا يوجد أى تخوفات على الطلاب، منوها إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات.

ومن جهته، أكّد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنَّ جميع الإجراءات الوقائية سيتم تنفيذها خلال عقد امتحانات التعليم الفني، موضحا أن جميع اللجان ستكون معقمة تمامًا، وسيتمّ توفير الحماية الكاملة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار مجاهد، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنَّ جزئيات الامتحانات ستأتى من ضمن المناهج التى تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول، منوها إلى أنَّ الوزارة كانت حريصة على عقد الامتحانات لتقييم الطلاب، وعدم إلغاء الامتحانات بسبب تفشي فيروس كورونا، ولن نلغي الدراسة بسبب كورونا.