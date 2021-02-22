بعد زيادة إصابات كورونا.. «أسوان» تحذر المواطنين من خرق إجراءات الوقاية

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الشرطة لتطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا بكل حزم بعد زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سواء بالعزل المنزلى أو الحجر داخل مستشفيات العزل.

وحذر محافظ أسوان المواطنين، وطالب بضرورة الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل والسيرفيس، وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق، وكذا داخل المصالح الحكومية من أجل تحقيق المواجهة المطلوبة لإنتشار الفيروس، لافتاً إلى محاسبة المسئولين حال تراخهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء مع إتخاذ إجراءات الغلق حيال قاعات الأفراح ودور المناسبات المختلفة ، بالإضافة إلى مراقبة الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة مع توافد حركة السياحة الداخلية.

وتابع اللواء أشرف عطية مع وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، بيان معدلات الإشتباه والإصابة والتي شهدت تزايدا خلال الأيام الماضية حيث تتابع فرق شبابية متطوعة الحالات المتوسطة بالعزل المنزلى بالتنسيق، علاوة على الحالات فوق المتوسطة المحتجزة داخل 11 مستشفى للعزل موزعة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن هناك تعليمات لمواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيرفيس لتطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حسم وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين .

وبحسب مصادر بمديرية الشئون الصحية بأسوان سجلت محافظة أسوان ، أمس، 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 منهم 5 حالات شهادات صحية للمسافرين لدولة السودان، 6 حالات بمدينة أسوان ، 3 حالات بمركز أسوان، 3 حالات مركز دراو ، 4 حالات مركز إدفو ، 5 حالات من خارج المحافظة.