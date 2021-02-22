ضبط شبكة دعارة تروج لأعمال منافية للآداب عبر الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شبكة دعارة تروج لأعمال منافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي، وجود إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تحوى العديد من الصور لمنتجات بعض الأدوات التى تستخدم فى الأعمال المنافية للآداب، ووجود بعض العبارات التى يبدى من خلالها المعلن إستعداده لبيع تلك المنتجات مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، وتبين أنه أحد الأشخاص ومقيم بالقاهرة، وبمواجهته أقر بتجارته في الأدوات الصناعية المنافية للآداب والمهربة والمحظور تداولها داخل البلاد، وبعض الأدوات التى تستخدم فى ممارسة الفجور لراغبيها عن طريق الموقع المشار إليه مقابل مبالغ مالية.

وأضاف بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم، يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، 16 قطعة من الأدوات الصناعية المنافية للآداب.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط كلاً من «سيدتين» مقيمتان بمحافظة الإسكندرية، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة، وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بقيامها بتسهيل استغلال المتهمة الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين.

وأضافت أنها أنشأت الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب بقيادة المتهمة الأولى نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، وضبط بحوزتهما 2 هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهمة الأولى يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.