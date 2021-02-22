محافظ الإسكندرية يتابع تطبيق منظومة إتاحة 42 خدمة إلكترونية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،تطبيق منظومة إتاحة 42 خدمة إلكترونية بالمركز التكنولوجيا بحي منتزه أول، كنموذج للمنظومة التي تم اطلاقها في بداية الشهر الجاري من خلال "بوابة خدمات المحليات" ( https://lgs.gov.eg/#/home) تحت شعار أحصل على «خدماتك بلا معاناة».

ورافق المحافظ خلال تفقده سير عمل المنظومة بالحى، اليوم، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، و المهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزه أول.

وأكد المحافظ خلال تفقده تطبيق المنظومة بالحى، أن تلك المنظومة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي.

وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل علي كافة الأصعدة بين المحافظة وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية لإطلاق منظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.

واستمع الشريف من المسئولين عن تطبيق المنظومة بالحى لكيفية تفعيلها وتقديم الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم لعمل الملف الخاص بهم على المنظومة، مؤكدا أن هذه المنظومة سوف تسهل على المواطن الحصول على خدمات دون الحاجة إلى الذهاب إلى أماكن تقديم الخدمات، كما إنها تعمل على الفصل بين متلقي الخدمة و مقدمها هذا بالإضافة إلى أن دفع رسوم الخدمات يكون من خلال كارت «ميزة»، المجاني الذي يُمكن المواطن من الدفع من أي ماكينة «ATM».

كما اطمأن المحافظ من المواطنين على تقديم الخدمات و تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي، مشيرا إلى أنه سوف يتم تفعيل المنظومة في 5 أحياء خلال 3 أشهر من الآن حتى تقدم الخدمة على مستوى جميع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته، ناشدت عازر المواطنين بالتعاون و سرعة الحصول علي البطاقات الممكنة «كارت ميزة»، مجاناً للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، مؤكدة أن تواجد قيادات المحافظة اليوم لمتابعة تطبيق المنظومة بالحى يؤكد على اهتمام الدولة بتفعيل المنظومة و تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة التى تعود على المواطن السكندري، لافتا إلى أن المتابعة مستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بالأحياء التى تم إطلاق الخدمات بها.