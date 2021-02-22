رغم الخسارة.. عميد «تجارة الإسكندرية» يكرم فريق مسابقة «المحلل المالي»

«التشجيع وقت الخسارة هو أول طريق النجاح»، مقولة عمل عليها الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، من خلال تشجيعه وتكريمه فريق الكلية الذي شارك في التصفيات النهائية لمسابقة المحلل المالي المُعتمد CFA، ولم يحالفه الحظ، مؤكداً: «خسرنا التصفيات النهائية لكن كسبنا إحترام الجميع».

عميد الكلية استقبل الفريق بمكتبه وقدم لهم كافة الدعم قائلاً: «لدينا فريق نفتخر به قدموا تقريرا مكتوبا محترم جدا و كالعادة ستظل مهارات الإلقاء و ال Presentation هي المشكلة التي لابد من حلها»، مؤكداً أن تأكيده على وجود تلك المشكلة لا يعني عدم الطلاقة و البلاغة في اللغة بل إن هناك معايير كثيرة تأخذها لجنة التحكيم في الإعتبار.

وأوضح أن مهارات الإلقاء تعد مشكلة كلية وليست مشكلة فريق، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن الجميع ينبهر عندما يرون فيديو ال presentation و لكنها مسألة نسبية من حيث التقييم، مؤكداً أن الفريق قدم واحدة من أفضل التقارير التي قدمت خلال المسابقة وقارن عميد الكلية بين فريق كليته والمنافسين قائلا: «أولادنا كانوا يتنافسون مع الجامعة الأميركية و البريطانية و الألمانية وهؤلاء عدد طلاب الفصل الواحد لا يتعدي 20 طالبا»، مؤكداً فخره بما وصل إليه أبناء كليته في تلك المرحلة من المسابقة، مهنئا الفريق الفائز من طلاب الجامعة البريطانية.

كما قدم عميد الكلية، الشكر للدكتورة عائشة حمدي المدير التنفيذي ل UCCD لتدريبها الفريق خلال الفترة الأخيرة و رفع مهاراته خلال فترة وجيزة، بالإضافة إلى شكر الدكتور أحمد أبو السعد رئيس ال CFA بمصر، والدكتور شريف سامي الذي وصفه بكونه الداعم الرئيسي لطلاب كلية التجارة.

و لم ينس شكر من تعبوا مع الفريق حتى وإن جانبوا صف الأساتذة، كونهم خريجين ساعدوا زملائهم، وهم: «هادي ناجي و هاجر»، بالإضافة إلى المدرب محمد سعد لقيامه بالتدريس و تعليم الفريق خلال فتره المسابقة.