منها «كاديلاك ورانج روفر».. الجمارك تنظم مزادا لسيارات «زيرو» غدا

تنظم مصلحة الجمارك المصرية مزاداً علنياً غدا على 87 سيارة موديلات مختلفة، ويمكن للمواطنين اقتناء سيارات بحالة الزيرو وبسعر رخيص مقارنة بمثيلاتها عبر التقدم لدخوله.

وتتنوع السيارات التي ستعرض في مزاد جمارك السويس في 23 فبراير الجاري بين سيارات مرسيدس وكاديلاك وميتسوبيشي وفورد وهيونداي وداتسون ورونج روفر وكيا وتويوتا وفيات وكرايسلر ورأس جرار وجي ام سي وشيفرولية، وغيرها.

وأعلنت مصلحة الجمارك، في بيان لها، عقد المزاد العلني في الثانية عشرة ظهراً غداً الثلاثاء بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط المقرر لبيع عدد من «لوطات» السيارات والبضائع الواردة من الخارج والمخزنة بساحات جمارك السويس والأدبية والسخنة وبدر الجاف.

وأعلنت المصلحة طرح مجموعة من السلع بالمنافذ الجمركية المختلفة التابعة لجمارك السويس بالمزاد، وتشتمل لعب أطفال وأقمشة بوليستر وخيوط وقطع غيار سيارات وأدوات كهريائية، وغير ذلك من البضائع الجمركية المختلفة بجمرك العين السخنة.

ويشمل المزاد دراجات نارية طرازات موديلات متنوعة، فيما حددت المصلحة سعر كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.

وشددت المصلحة على ضرورة توافر المستندات مثل بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها التجار.

ولفتت إلى أن البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط بشكل منفصل وبدون عمولة.