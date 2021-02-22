تفاصيل منحة اليابان لأطفال مصر: تسعى لإشراكهم في تنمية المجتمعات

قال الدكتور حسين زناتي، الخبير المصري في مجال التعليم باليابان، إنه تم الانتهاء من منحة إعادة بناء الشخصية، ومنح الطلاب مساحة للتفاعل الابداع، والمشاركة في تنمية المجتمع، من خلال التعليم والاستكشاف، المقدمة من دولة اليابان للأطفال المصريين، للطلاب بمرحلتين، بحيث تشمل المرحلة الأولى الإعداد والتكوين، بينما الثانية هي مرحلة التفاعل، مشيرا أيضا إلى وجود منحة من أطفال مصر إلى أطفال مناطق اللاجئين، وهذه أول منحة من نوعها في العالم.

وأكد زناتي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المنحة تهدف إلى تقديم بيئة تعليمية تفاعلية شيقة، وتبادل برامج تحدي تعليمي وأنشطة يدوية، وتم تقديمها من خلال حلقات دورية كل يوم سبت حتى تم الانتهاء منها في شهر فبراير الجاري، وكانت مدة المنحة ساعة وتتم عبر الإنترنت، ويتضمن محتوى المنحة؛ أنشطة تعليمية في تاريخ العلوم والرياضيات والذكاء الاصطناعي، وأيضا أنشطة تحدِ واستكشاف وبناء الشخصية لتنمية مهارات الإبداع وعصر الذهن وتقديم حلول تفاعلية خلال فترة وباء فيروس كورونا المستجد.

إشادة بالطفل المصري من اليابان

وأشار زناتي، إلى أن حلقات «الأون لاين» مع العديد من الطلاب، أظهرت نماذج متميزة من طلاب مصر وتقديم أفكار واختراعات من أدوات مخلفات البيئة، وحازت هذه الأنشطة على إعجاب المختصين في التعليم بمؤسسة «تان كيو» باليابان، مضيفا أن إعجاب اليابانين بالأطفال المصريين يدل على ذكاء الطفل المصري، وسوف نرى نجما جديدا بأفكاره وقدراته وحماسه، ومن ورائه فرحة وفخر أولياء الأمور بأولادهم في استغلال الوقت بالمنزل في تنمية القدرات والمشاعر والإبداع لمساعدة الغير، ومساندة مستمرة من المشرفين والمعلمين بمصر.

تكريم الأطفال الفائزين

وأعلن زناتي، أنه سوف يتم مشاركة الأطفال في المرحلة الثالثة، وهي المشاركة الفعالة في تنمية المجتمعات النائية بالتنمية التعليمية، من خلال تبادل أفكار تعليمية بسيطة مع أطفال مناطق اللاجئين.

المنحة كانت منحتين

وأضاف زناتي، أن المنحة تعد فترة إعداد لتنمية قدرات الطلاب نفسيًا وبدنيًا وعلميًا وثقافيًا، لكي يشارك في مرحلة أخرى من المنحة في معسكر «الأون لاين» مع الطلاب اليابانيين، وسوف تُحدد لاحقا بناء على تداعيات الإجراءات الاحترازية الحالية باليابان والتباعد الاجتماعي.

وأشاد الزناتي، بالأطفال المصريين، وأعلن عن أن الأعمال المتميزة والتزام الطلاب وتفاعلهم، سوف يلاقي تكريما خاصا وفرصة لتكملة مراحل المنحة في أنشطة دولية مستدامة في فترة العطلات الرسمية.