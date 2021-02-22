11 إجراء لـ«التعليم» ضد كورونا قبل الامتحانات: منها ارتداء الكمامة

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل على تجهيز اللجان الامتحانية بالمدارس على مستوى الجمهورية، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل، يوم 27 فبراير الجاري، بعد تأجيلها منذ يناير الماضي، بسبب ذروة فيروس كورونا، موضحة أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية، سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل عقد الامتحانات، لحماية الطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة عازمة على توفير كافة الحماية والأمن والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، من أى مكروه، منوها بأن الوزارة عازمة على استكمال الفصل الدراسي الثاني، للحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب، مؤكدا أن الدراسة ستعود يوم السبت الموافق 13 مارس المقبل، بإجراءات مشددة ضد كورونا.

وأضاف حجازي، فى تصريحات لـ«الوطن»، بأنه سيكون هناك امتحان مجمع لطلاب الشهادة الإعدادية فى 7 مارس المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم وضع الامتحان على مستوى كل إدارة تعليمية وليست كل مدرسة، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجان فنية لوضع الامتحان المجمع أو متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار حجازي، إلى أن الامتحان المجمع الذى سيتم عقده لطلاب الشهادة الإعدادية لا تضاف للمجموع، ولكن المطلوب اجتياز الطالب الامتحان بنسبة 25% في كل مادة، موضحا أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية فى وضع خطط وسيناريوهات لإنجاح العام الدراسي الحالى 2020-2021، رغم تحديات وصعوبات كورونا.

وترصد «الوطن»، 11 إجراءا احترازيا لـ«التعليم» لتنفيذها فى المدارس قبل عقد الامتحانات، لمواجهة كورونا، وهي كالتالي:

1- تعقيم الفصول الدراسية بالمدارس المخصصة كلجان امتحانات للحد من انتشار كورونا.

2- توجيه الطالب بإحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان لمنع تداولها بين الطلاب.

3- عدم تواجد أكثر من فصل دراسي واحد لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.

4- تخصيص غرفة عزل لكل لجنة من اللجان الامتحانية.

5- إلزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية.

6- قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

7- منع وجود أولياء أمور الطلاب بمحيط اللجان الامتحانية لمنع التزاحم بسبب كورونا.

8- زيادة جرعة النظافة والتطهير في المدارس، وخاصة دورات المياه، التي سيتم وضع علامات استرشادية عليها لمنع تزاحم الطلاب بداخلها، وتخصيص أحد عمال المدرسة لدخول وخروج الطلاب.

9- تخفيض أعداد الطلاب داخل الفصل الدراسي لتحقيق التباعد الجسدي بينهم للحد من انتشار كورونا.

10- عدم السماح لأي طالب بدخول المدرسة يعانى من إرتفاع درجة الحرارة.

11- توفير جميع الأدوية اللازمة بغرف العزل بالمدارس.