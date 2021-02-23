حظك اليوم الثلاثاء 23-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل ينجح دائمًا في صنع الفرص لنفسه ولغيره، ولا يجلس لانتظار الفرص كي تطرق بابه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يتسبب في نزاع وعليك اليوم أن تهدأ وتعيد الألفة لعلاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تخفف من تلقائيتك وجرأتك وأن تقاوم محاولات إرباكك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.