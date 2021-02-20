حظك اليوم السبت 20-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل رومانسي بدرجة كبيرة ولا يهتم بالبحث عن النفوذ، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تعمل اليوم بحماس والقمر في منزل العلاقات يدفعك للاستمتاع بوقتك وتجذبك اليوم الحياة الاجتماعية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

من المناسب أن تقضي اليوم وسط الأهل والأصحاب ومن أهم أسباب نجاح حياتك العاطفية والعائلية تعاطفك وتفهمك لظروف من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.