حظك اليوم الاثنين 22-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يعد مولود برج الحمل من الأبراج التي تتمتع بالشجاعة والمغامر، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يصيبك بالتوتر، ومع ذلك تستطيع أن تحصل على مساندة الجميع إذا تجنبت استفزاز الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب وينصحك الفلك بالتحكّم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.