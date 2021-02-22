وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ2600 مريض إدمان ببورسعيد

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى - رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن القيادة السياسية مهتمة بقضية مكافحة التعاطي والإدمان كأحد القضايا التي تمثل خطرًا يهدد شبابنا.

وأشارت إلى أن ذلك يلقى على عاتقنا مزيد من المسؤوليات للمواجهة الحاسمة والجادة والمتكاملة لقضية المخدرات، وهي المواجهة التي نحرص أن تكون مستندة علي البحث العلمي الرصين، وأن نسبة تعاطي المخدرات بمحافظة بورسعيد بين الفئة العمرية من 12 إلي 16 سنة إلي 4% وفقاً لبيانات المسح القومي الشامل عن مشكلة المخدرات 2020.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم، مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمدينة بور فؤاد، ويعد أحد المراكز العلاجية الثلاثة التى افتتحها الرئيس مؤخرا بمحافظات «بورسعيد، البحر الأحمر، ومطروح »، لخدمة ما يقرب من 35 ألف مريض إدمان سنويًا من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة.

وأضافت وزيرة التضامن، أنه تردد على خدمة الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 2600 مريض إدمان من أبناء المحافظة خلال عام 2020، 75% منهم في الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا، وهي مرحلة الشباب وبدء العمل والإنتاج، وتم إجراء كشف المخدرات علي 6935 موظفًا بالجهاز الإداري لمحافظة بورسعيد خلال عام 2020.

ونفذت وزارة التضامن، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال عام 2020، برامج التوعية بمشكلة المخدرات، واستفاد منها 10 آلاف طالب وطالبة داخل 130مدرسة، و3 آلاف شاب داخل 14 مركز شباب ونادي، وتوعية 2500 عامل بقضية المخدرات داخل المصانع والشركات الكبري.

كما تم تنفيذ سلسلة من ورش العمل والندوات، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام تستهدف الأسرة وتوعيتهم بأساليب وقاية أبنائهم، ومحددات الاكتشاف المبكر واستفاد منها ما يقرب من 10 آلاف مشارك.

تكثيف برامج التوعية والحماية من المخدرات

ووجهت بتكثيف برامج التوعية والحماية من المخدرات داخل المناطق السكنية الحديثة «بديلة العشوائيات» بالمحافظة، وأن تكون البداية بمساكن الأمل التي تفقدتها اليوم.

كما وجهت الوزيرة التحية والتقدير للعاملين بصندوق مكافحة الإدمان وبمركز العزيمة متابعة: «أقول لكم أمامكم مسئولية كبيرة أثق أنكم أهل لها لخدمة أبنائنا مرضي الإدمان بمحافظة بورسعيد الباسلة التي يمثل تاريخها رمز للكفاح الوطني، وأثق تمامًا أن هذه المحافظة التي نجحت عبر تاريخها في صد العدوان الغاشم عن الشعب المصري قادرة علي صد عدوان المخدرات الذي يمثل أحد أكبر المخاطر التي تحدق بشبابنا.

وتفقدت وزيرة التضامن، مبنى التأهيل بالمركز ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم خماسي، وتأهيل بدنى كما يتضمن ورش تدريب مهني «ورش صيانة الكهرباء والنحت وصيانة الحمول».

كما اطلعت على أعمال بعض المتعافين خلال فترة التشغيل التجريبي للمركز، حيث قام أحد المتعافين ممن استفادو من الخدمات العلاجية بتصميم ماكيت للمركز داخل ورشة التدريب المهنىِوذلك خلال فترة التشغيل التدريبي، كما حرص المتعافين على التقاط الصورة التذكارية مع الوزيرة.