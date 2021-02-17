تفاصيل حبس عاطلين بتهمة قتل صديقهما في سمنود: خلاف على تجارة المخدرات

قررت النيابة العامة، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لصديقهما بالقرب من منزله في سمنود بمحافظة الغربية، انتقامًا منه لوجود خلافات بينهما على تجارة المخدرات، وكلفت النيابة، المباحث، بإعداد تحرياتها في الحادث، وانتدبت الطب الشرعي، لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان أساب وفاته رسميًا.

تفاصيل الحادث

وتمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من كشف ملابسات العثور على جثة عاطل عمره 28 عاما، في سمنود بالغربية، بأرض زراعية بجانب طريق فرعي بدائرة المركز، وبجوارها دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وتبين من التحريات أن له معلومات جنائية.

الأمن العام يكشف لغز الجريمة

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الغربية، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلان تتراوح أعمارهما ما بين 18 إلى 25 عاما، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان دائرة مركز المحلة، وعقب تقنين الاجراءات جرى استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبحوزة أحدهما طبنجة وعدد من الطلقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحدهما على تجارة المواد المخدرة، وعلى إثرها قام باستدراج المجني عليه لمكان العثور على جثته، واستعان بالثاني لتأمين الطريق باستخدام دراجته النارية أثناء قيامه بالتعدي عليه وقتله، ولدى وصول المجني عليه للمكان أطلق تجاهه عيارا ناريا من بندقية خرطوش فأودى بحياته واستولى منه على طبنجة وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي.

ضبط سلاح الجريمة

وجرى بإرشاد المتهمين ضبط البندقية الخرطوش وعدد من الطلقات والدراجة النارية «ملك أحد المتهمين المستخدمة في الواقعة»، والطبنجة وعدد من الطلقات، وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه، وذكرا أنهما أنفقا المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.