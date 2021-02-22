«الصيادلة» تقدم بلاغا للنائب العام ضد تطبيق لبيع الأدوية: يبيع «مغشوش»

قدّمت النقابة العامة للصيادلة، بلاغا للمستشار حماده الصاوي، النائب العام، حمل رقم 7552 بتاريخ 21-2-2021 ضد تطبيق شركة «فيزيتا»، اتهمت فيه الشركة بـ«الاتجار في الأدوية وبيعها للجمهور» عن طريق تطبيق إلكتروني، فضلا عن تدشين الشركة حملة إعلانية على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي والطرق العامة، للإعلان عن التطبيق، ما يعد «مخالفة للقانون».

وسبق وتقدمت النقابة ببلاغات ضد تطبيق «فيزيتا» لرئيس جهاز حماية المستهلك، حمل رقم 5981 بتاريخ 19-10-2020، وبلاغ لمدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حمل رقم 49 بتاريخ 18-10-2020.

وخاطبت النقابة العامة للصيادلة، نقابة صيادلة القاهرة الفرعية، لتحويل مؤسس الشركة الصيدلي (ميشيل برسوم ميخائيل)، إلى لجنة التحقيق في النقابة الفرعية، للتحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه، موضحة أنّ الشركة ارتكبت عدة مخالفات طبقا للقوانين الآتية:

1. مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وبيع الشركة الأدوية، ما يعد تعدٍ صارخ على قانون المزاولة، حيث يجرم هذا القانون بيع أي أدوية للجمهور الإ عن طريق صيدلية مرخصة من وزارة الصحة يديرها صيدلي، وهو ما خالفته الشركة بالتحايل واستخدام التطبيق بالتعامل المباشر مع الجمهور.

2. مخالفة القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تستخدم الشركة تطبيقا إلكترونيا وموقعا وحسابا خاصا على شبكة المعلومات، لمزاولة نشاطها رغم مخالفته للقانون.

3. مخالفة القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

4. مخالفة قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، ولائحة آداب المهنة، ومخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وأكدت نقابة الصيادلة فى بلاغاتها، أنّ بيع الأدوية من خلال تطبيق «فيزيتا» يسبب أضرار جسيمة، بينها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر، كما يعد التطبيق بابا خلفيا لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، فضلا عن إتاحة بيانات المريض دون آلية للحفاظ على سريتها، مناشدة المواطنين بعدم التعامل مع التطبيق أو ما يشبهه، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.