قافلة طبية مجانية من جامعة كفر الشيخ لأهالي «الكراكات»

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قافلة طبية نظمتها كلية الطب البشري بالجامعة، لخدمة أهالي قرية «الكراكات» والقرى المجاورة لها، التابعة لمركز بيلا، بهدف تقديم خدمات طبية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، ممثلة في مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ.

حيث ‏جرى الكشف المجاني على جميع المرضى على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين من أساتذة كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، كما جرى صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

أشرف على القافلة الطبية ميدانياً الدكتور طارق عبد الباقي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وضمت فريقاً من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومديرعام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور رضا صالح، إن القافلة الطبية ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال، كما جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

من جانبه، أكد رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتورعبد الرازق دسوقي، أن هذه القوافل الطبية تعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي وأنها تأتي تفعيلاً لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجاً للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه، حيث تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجاناً على 1421 حالة من أهالي قرية «الكراكات» والقرى المجاورة.

وصرح «دسوقي» بأن تنظيم القوافل الطبية يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها، إيماناً من الجامعة بأهمية المشاركة المجتمعية، مضيفاً أن الجامعة تسعى لتقديم الخدمات الطبية إلى أكبر قدر من المواطنين، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين.

وأوضح أن عدداً كبيراً من الأهالي توافدوا على القافلة للاستفادة منها، مشيراً إلى أنه من المقرر الاستمرار في هذه القوافل الطبية في قرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي.

وأشار رئيس الجامعة إلى حرص إدارة الجامعة على تنظيم القوافل بأنواعها البشرية والبيطرية والزراعية أيضاً، لخدمة المجتمع المحلي المحيط بها، وتستهدف الوصول إلى الأماكن النائية لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.