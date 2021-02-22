دينا عن أزمة تامر أمين: «ربنا جابلي حقي»

«ربنا جابلي حقي.. بركة حسبي الله ونعم الوكيل».. هكذا علقت الراقصة دينا على قرار نقابة الإعلاميين بإلغاء وسحب تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين بعد تصريحاته غير اللائقة عن فتيات الصعيد.

وقالت دينا في تصريح خاصة لـ «الوطن» إن أصولها صعيدية من الأب والأم، معتبرة تصريحات تامر أمين بحق الصعايدة كلام فارغ، بحسب وصفها، مضيفة: «ازاي يقول كدة؟ هو أساساً شخص بيعرف يجرح، وأنا اتجرحت منه شخصياً أكتر من مرة، وبصراحة مش بحب النوعية دي من الناس».

وتابعت: «كويس إن لقى ناس ترد على إساءته، في موقفي كنت برد لوحدي، بس الحمد لله ربنا جابلي حقي، بركة حسبي الله ونعم الوكيل اللي كنت بقولها دائماً».

الإساءة للراقصات

وكانت دينا قد أقامت دعوي قضائية ضد تامر أمين قبل أعوام عدة، وذلك بعد أن فوجئت بهجومه عليها وعلى مهنتها في برنامجه «من الآخر» الذي كان يقدمه على قناة «روتانا مصرية»، وأكد أن الراقصات يأكلن من أجسادهن، وهو ما دفعها لمقاضاته بدعوى أن تصريحاته تندرج تحت بند السب والقذف.

بداية الأزمة

وكان الإعلامي تامر أمين قد أثار حالة من الجدل خلال الأيام الأخيرة، إثر اتهامه للصعايدة بالتسبب في ظاهرة النمو السكاني، وذلك أثناء حديثه في برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، إذ قال: «المصريون في الريف والصعيد يخلفوا أطفال كثير ولا يقوموا بتعليمهم، بل ليقوموا بتشغيل الأولاد في الورش كصبيان باسم الواد بلية، والبنات تتشحن على القاهرة، لتشتغل خدامات وأحيانًا تشتغل في أعمال دنيئة».

وسرعان ما تقدم تامر أمين باعتذار رسمي إلى أهل الصعيد في مقطع مصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قرار قناة «النهار» بخصم شهر من راتبه لصالح إحدى المؤسسات الخيرية، مع إحالته للتحقيق، وبعدها بساعات قررت نقابة الإعلاميين سحب وإلغاء تصريح مزاولة المهنة منه بعد تحقيق معه استمر لثلاث ساعات.