دينا الشربيني تنتهي من تصوير 50% من مسلسل «قصر النيل»

تواصل النجمة دينا الشربيني تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد «قصر النيل» وانتهت حاليا من تصوير نسبة 50% من المسلسل، منها معظم مشاهدها الخارجية، وتدخل دينا غدا ديكورها لتصوير باقي المشاهد.

ومسلسل «قصر النيل» هو من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش ومن إنتاج i productions.

دينا الشربيني تواصل تصوير مسلسلها الرمضاني

«قصر النيل» بطولة الفنانة دينا الشربيني في تعاون جديد بينها وبين المنتج محمد مشيش بعد «جراند أوتيل» و«زي الشمس» و«لعبة النسيان» وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبدالغفور في تعاون جديد بعد النجاح الكبير لـ«زي الشمس»، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبدالله وصبري فواز ومحمد محمود عبدالعزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

وتدور أحداث العمل في ستينيات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها، المسلسل تم بناء ديكور خاص له خصوصا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاما واستعان مدير تصوير العمل هيثم الحسيني بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.

دينا الشربيني قدمت مسلسل لعبة النسيان في رمضان الماضي

يذكر أنّ دينا الشربيني، عُرض لها في شهر رمضان الماضي، مسلسل «لعبة النسيان» مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وأحمد داوود، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وعلي قاسم، وأسماء أبو اليزيد، والعمل كان من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

كما أن لها أكثر من عمل درامي سينمائي من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها «البعض لا يذهب للمأذون مرتين».