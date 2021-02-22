مي شاهين راقصة بـ«عماد الدين» في مسلسل «موسى»

بدأت الممثلة مي شاهين، تصوير أحداث دورها في مسلسل «موسى»، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وينافس به في المارثون الرمضاني المقبل.

وبدأت مي تصوير أولى مشاهدها في العمل يوم الثلاثاء الماضي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وجمعتها المشاهد مع الفنان سيد رجب، والفنان الشاب أحمد محارب دوجلاس.

وأكدت الفنانة مي شاهين، في بيان لها، أن ترشيحها لتجسيد الدور جاء من قبل مخرج المسلسل محمد سلامة، بعد قيامها بتجسيد إحدى مشاهد الشخصية أمامه، وأشارت إلى أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية راقصة تدعى «زبدية»، وتعمل في شارع عماد الدين، خلال فترة الأربعينيات من القرن الماضي، حيث إن العمل بالكامل تدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدية خلال هذه الحقبة الزمنية.

كما أشارت مي، إلى أنها تراهن على هذا الدور، حيث أنها استعدت جيدا لأدائه، وتمنت أن ينال إعجاب الجمهور، معربة عن سعادتها لاشتراكها في عمل من بطولة الفنان محمد رمضان، ويخرجه محمد سلامة.

مسلسل «موسى» يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان، كل من: سمية الخشاب، وسيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، ومي شاهين، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة «سينرجي».

يُذكر أن بداية الممثلة مي شاهين، كانت من خلال الإعلانات، حيث عملت «موديل» في عدد من الإعلانات مع المخرج مروان حامد، بعدما حصلت على ورشة تمثيل مع مروة جبريل، ومن ثم جسدت أولى أدوارها التمثيلية في مسلسل «لدينا أقوال أخرى»، التي نافست به الفنانة يسرا في المارثون الرمضاني لعام 2018، ومنه جسدت دورا محوريا في مسرحية «كوكو شانيل» أمام الفنانة شريهان، وبعد ذلك شاركت في مسلسل «قمر هادي»، الذي نافس به الفنان هاني سلامة في المارثون الرمضاني لعام 2019.