جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة: تبدأ غدا الثلاثاء

قبل أيام من انتهاء كل شهر، يتسائل العديد من الموظفين عن رواتبهم وموعد صرفها، حيث تصدّرت مرتبات شهر فبراير 2021 للعاملين بالهيكل الإداري للدولة، خلال الساعات الماضية، محرك البحث «جوجل».

وفي السطور التالية يعرض «الوطن» أبرز تفاصيل وجدول صرف مرتبات شهر فبراير، لكافة العاملين بالوزارات المختلفة طبقا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة المالية لتنظيم عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM، لمنع التكدس وعدم انتشار فيروس كورونا.

وبدءا من غد الثلاثاء، سيتم صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن شهر فبراير الجاري، وذلك على مدار 4 أيام، من خلال صرف رواتب أكثر من 58 وزارة وجهة تابعة ومستقلة وهيئة خدمية من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة.

جدول صرف مرتبات شهر فبراير

المجموعة الأولى غدا الثلاثاء

غدا الثلاثاء سيتم صرف رواتب المجموعة الأولى، التي تشمل 29 وزارة وجهة مستقلة وتابعة، تشمل وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل والمواصلات، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والداخلية، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والأوقاف، والثقافة، والآثار والسياحة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والتجارة، والبترول والثروة المعدنية، والخارجية، والطيران المدني، والسياحة، البيئة.

ويدخل ضمن المجموعة الأولى، كل من: شؤون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس الأعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.

المجموعة الثانية يوم الأربعاء

أما المجموعة الثانية، فسيتم صرف رواتبها يوم الأربعاء 24 فبراير لعدد 19 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة وتشمل وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء والطاقة الجديد و المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي، وجهاتها التابعة علي مستوي الجمهورية، بالإضافة لهيئات القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المجموعة الثالثة يوم الخميس

وتصرف 9 وزارات وجهات مستقلة رواتبها ضمن المجموعة الثالثة اعتبارا من الخميس المقبل، وتشمل وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري والموارد المائية، الشباب والرياضة، الخارجية، المالية، بالإضافة لهيئات الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء.