اعرف يوم قبضك.. مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة

ينتظر الكثير من المواطنين الحصول على المرتب الشهري الخاص بهم عن شهر فبراير، لتلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ودفع الفواتير الخاصة بهم، وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للعاملين بالدولة.

ويبدأ صرف المرتبات يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير، ولمدة 3 أيام، بعد تقسيم الوزارات إلى 3 مجموعات، وتبدأ أول مجموعة، في اليوم المذكور، وتليها الثانية في اليوم التالي، ثم الثالثة، الخميس 27 من الشهر ذاته.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، مواعيد صرف مرتبات فبراير المقبل للوزارات والهيئات الحكومية والعاملين بالدولة، كالتالي:

الثلاثاء 23 فبراير

يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير للجهات الآتية:

- الوزارات: القوى العاملة، والتموين، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، والصحة، والاتصالات، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف،والإسكان، والتجارة، والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والداخلية، والثقافة، والآثار والسياحة، والبترول، وشؤون مجلس النواب، والجهات التابعة لها، ومديريات الإسكان والمرافق.

- مديريات الخدمات بالمحافظات: الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، والقوى العاملة.

الأربعاء 24 فبراير

تُصرف مرتبات شهر فبراير الحالي يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير للوزارات والهيئات الآتية:

- وزارات: الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء.

- دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

- هيئات مستقلة: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة الإدارية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الخميس 25 فبراير

أما يوم الخميس الموافق 25 فبراير الحالي تصرف مرتبات الهيئات والوزارات الآتية:

- التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهم.

- هيئات مستقلة وجهات: الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية.

- مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة.