موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

تستعد وزار المالية لصرف مرتبات شهر فبراير لنحو 5 ملايين موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة، بداية من الاثنين الموافق 23 من الشهر الجاري، وفقا لكتاب دوري صدر عن وزارة المالية، ديسمبر الماضي.

الصرف على يومين في مارس المقبل

وحددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات نحو 5 ملايين عامل وموظف بالدولة لمدة 3 أشهر مقبلة، وقسمت عمليات صرف المرتبات للموظفين في الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام، باستثناء شهر مارس على يومين فقط، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي، وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وبحسب الكتاب الدوري يبدأ الموظفون في صرف مرتباتهم على مدار 3 أيام، تبدأ من الاثنين 23 وحتى 25 فبراير الحالي.

وقسمت وزارة المالية صرف المرتبات على العاملين بالوزارات والجهات الإدارية المختلفة على 3 أيام، ضمن نظام لصرف المرتبات، وأعلنت تطبيقه وفق كتاب دوري، لضمان عدم تزاحم الموظفين، وتنظيم عملية الصرف، ضمن الإجراءات الاحترازية.

صرف رواتب 35 وزارة وهيئة يوم 23 فبراير

ويبدأ صرف مرتبات فبراير المقبل الجاري يوم الاثنين 23 فبراير للعاملين في 35 وزارة وهيئة، ثم صرف مرتبات العاملين في 21 وزارة وهيئة أخرى يوم الثلاثاء 24 فبراير، ثم تصرف مرتبات العاملين في 9 وزارات وهيئات يوم الأربعاء 25 فبراير.

ومن بين الوزارات التي ستصرف مرتبات العاملين بها في اليوم الأول الموافق 23 فبراير، الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة.

بينما ستتلقى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، رواتب العاملين في اليوم الثاني 24 فبراير، لتصرف بعدها في اليوم الثالث 25 فبراير رواتب العاملين بوزارات: التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.