نائب وزير التربية والتعليم: نولي اهتماما كبيرا بتدريب المعلمين

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزاره عقدت برامج للتنمية المهنية لمعلمي الصفوف من الصف الرابع الابتدائي، حتى الصف الثالث الإعدادي، مشيرا إلى أن الوزارة، تولي اهتماما كبيرا بالتنمية المهنية لمعلمي الصفوف، فتم تنفيذ عدد من البرامج من أول فبراير 2020 حتى 18 فبراير 2021، فتم تدريب 4690 معلما بالمرحلة الابتدائية.

وكان المستهدف 4856 معلما بنسبه تدريب 97 %ما المرحله الاعداديه فتم تدريب 4902 معلما من 5252 معلما بنسبه تدريب93 %، وتم التدريب على المواد التخصصية واستخدام المنصات أما المرحلة الثانية من التدريب، تم تدريب 5566 معلما بالمرحلة الابتدائية، وكان المستهدف 5889 بنسبه 94%، أما المرحلة الإعدادية، فتم تدريب 5462 معلما، وكان المستهدف 5997 معلما بنسبه 91%.

وقال الدكتور رضا حجازي، خلال حلقة نقاشية عقدها نائب وزير التربية والتعليم، بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه لن يسمح بإهانة المعلم، وأنه تقدم باقتراح لمجلس الوزراء، لتغليظ عقوبة من يتعرض للمعلمين.

وأكد أن العصر المقبل، هو عصر التحول الرقمي، أما التعليم سيتحرر من الزمان والمكان، ولن نكون المدرسة بالمعنى التقليدي، والمدارس القديمة ستكون من التراث، والزمن المقبل سيشارك المعلم والمتعلمون في وضع المنهج، والفرصة ستكون لمواد الأنشطة أكثر من المواد التخصصية.

وفي نهاية اللقاء، قدم شهادتي تقدير للطالبة لوجين محمود دياب، وماي خالد سويدان، لموهبتهما في إلقاء الشعر.

جاء ذلك بحضور الدكتور شاكر ندا وكيل المديرية والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والدكتورة منى عبدالعاطي وكيل لجنه التعليم بمجلس النواب، أشرف عبدالونيس، عضو مجلس الشيوخ، ناقش خلالها البرامج التدريبية التي نظمتها الوزارة.