محافظ كفر الشيخ يستقبل «حجازي» لافتتاح المدرسة الدولية

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، لافتتاح المدرسة الدولية الحكومية بمحافظة كفر الشيخ، ومبنى الابداع والابتكار والموهوبين وتفقد منفذ الوحدة المنتجة بمدرسة الوحدة العربية، بالاضافة الي تفقد المسرح المدرسي بغرب مدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة،والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

تضم المدرسة 43 فصلاً، في الفصل الدراسي الثاني، مشدداً على سرعة استكمال الأعمال بالمدرسة، وتضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهي مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مفضلاً أن يطلق عليها "مدرسة كفر الشيخ الدولية"، وستستقبل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها بمثابة مدرسة تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.

وجرى الانتهاء من تجهيز كافة الفصول، والمسرح المدرسي، والانتهاء من التجهيزات، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة، ورصفها بالانترلوك، وتهدف المدرسة الدولية تهدف لتخريج كوادر بشرية منتجة تعتمد على الابتكار والإبداع وتهتم بالسلوكيات والأخلاقيات بما يتناسب مع رؤية الدولة الطموحة 2030 بالإضافة إلى اعتماد الأنظمة التكنولوجية الدولية في التعليم وتهتم المدرسة باعتماد معايير معتمدة من جهات تعليم دولية لبناء مهارات شخصية للطلاب وتعزيز المشاركة بينهم، لافتاً إلى أن نظام التعليم بالمدرسة سيكون نظام دولى متعدد.