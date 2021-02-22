شاب يقتل عمه طعنا في كفر الشيخ: اختلفوا على بيع الفاكهة

تشاجر شاب وعمه على «فرشة بيع الفاكهة»، فلم يجد الشاب الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، سوى «سكين» تقطيع الموز لينهي حياة عمه، ويتركه غارقاً في دمه ويهرب قبل القبض عليه.. هذا كان المشهد اللآخير في حياة «خالد.ا.ك»، 42 عاماً، بائع فاكة، جرى نقل جثمانه إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

في البداية، نشبت مشاجرة بين المتوفي وشقيقه «إبراهيم.إ.ك»، بائع، ونجل الثاني «محمود»، 25 عامًا، بائع فاكهة، فما كان من الأخير إلا قتل عمه بسبب خلافات على فرش بيع الفاكهة، بمنطقة المزلقان الوسطاني بمدينة كفر الشيخ، مستخدما سكين موز.

الأمن تلقى إشارة من النجدة

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد اشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ أهالي بنشوب مشاجرة، بين شقيقين من الباعة الجائلين بناحية منطقة المزلقان الوسطاني، ووقوع قتيل في المشاجرة.

انتقلت قوة من قسم أول شرطة كفر الشيخ، برئاسة الرائد محمد هاني، رئيس المباحث ومعاونيه، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين وقوع مشاجرة بينهم ويقيمون بمنطقة قسم ثان غرب مدينة كفر الشيخ

وتبين ان نجل الطرف الثاني طعن عمه خلال المشاجرة بسكين الموز، في الرقبة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بتلك الطعنة، وفر هاربًا.

ألقي القبض على المتهم، بناحية مسكنه بغرب مدينة كفر الشيخ، ووالده، وأقتيدا إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، وقررا في اعترافاتهما وفق ما جرى ذكره، فيما جرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة، حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة.