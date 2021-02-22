الأرصاد تحذر من سوء الأحوال الجوية غدا وتعلن موعد انكسار موجة الطقس السيئ

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، من تقلبات حالة الطقس، التي تشهدها البلاد خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 23 فبراير، حتى الأربعاء 24 من الشهر ذاته.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، خريطة الظواهر الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال فترة التنبؤات، وخريطة سقوط الأمطار، وأماكن نشاط حركة الرياح، وسرعات الرياح المتوقعة، موعد انكسار موجة الطقس السيئ، وتحسن الأحوال الجوية.

حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 23 فبراير

ـ القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، يصاحبها نشاط في حركة الرياح تصل سرعتها لـ30 كم/ ساعة.

ـ الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً على مناطق من كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، السويس، الاسماعيلية، يصاحبها نشاط لحركة الرياح تصل سرعتها لـ30 كم/ ساعة.

ـ السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على مناطق من مطروح، سيدي عبد الرحمن، الضبعة، وقد تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على الاسكندرية، يصاحبها نشاط بحركة الرياح تصل سرعتها لـ40 كم/ ساعة.

ـ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً على مناطق من دمياط، بورسعيد، والعريش، قد تصل حد السيول على مناطق من وسط وشمال سيناء، يصاحبها نشاط في حركة الرياح تصل سرعتها لـ40 كم/ ساعة.

ـ جنوب سيناء ومنطقة خليج السويس وشمال الصعيد: أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً، على مناطق من رأس سدر، الزعفرانة، رأس غارب، الفيوم، المنيا، بني سويف، يصاحبها نشاط في حركة الرياح تصل سرعتها لـ45 كم/ ساعة.

حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 24 فبراير

ـ أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك تحسنا في الأحوال الجوية، وارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة اعتباراً من الأربعاء.

ـ القاهرة الكبرى ومدن القناة: فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

ـ السواحل الشرقية وسيناء: أمطار متوسطة على مناطق من دمياط، بورسعيد، العريش، رأس سدر، الطور.

ـ منطقة خليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الزعفرانة، رأس غارب، الغردقة، القصير، يصاحبها نشاط في حركة الرياح تصل سرعتها لـ45 كم/ ساعة.

ونوهت الهيئة بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.